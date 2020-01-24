Паніка і маски за 800 грн: як Китай переживає появу коронавірусу

Коронавірус поширюється в Китаї і вже налічує 25 загиблих і більше 800 заражених.

Спочатку інфекція починається як звичайна застуда, а після вражає легені. У зоні ризику знаходяться всі, особливо медики.

Епіцентром інфекції став ринок морепродуктів в китайському місті Ухань. Перші хворі опинилися в лікарні якраз після його відвідування. Ймовірно, джерелом стали екзотичні тварини.

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Спочатку захворювання визначили як звичайну застуду, тому не поставилися серйозно. В результаті захворіли близько 20 медиків, а вірус почав поширюватися.

Зараз Китай охопила паніка – люди партіями розкуповують медичні маски. До слова, маски в аптеках знайти дуже складно, а якщо вони і є на прилавках, то ціна захмарна – 800 грн за штуку.

Паніка докотилася і до України, але тестів для визначення нового виду коронавірусу в країні немає, тому кров підозрілих пацієнтів відправлятимуть до Європи.

Нагадаємо, аеропорт Бориспіль отримав лист від санітарно-карантинного підрозділу ГУ Лабораторний центр на повітряному транспорті МОЗ України з роз’ясненнями щодо коронавірусу. У листі не рекомендуються будь-які обмеження на поїздки і торгівлю з Китаєм.