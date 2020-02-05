Китаєць приховав захворювання коронавірусом і заразив сім осіб

Поліція Китаю затримала чоловіка, який приховав факт відвідування Уханя і заразив не менше семи осіб коронавірусом.

Житель Цзіньцзян після повернення з Ухані брав участь у громадських заходах у своєму селищі – відвідав весілля, на якому були присутні близько 3 тис.гостей.

Чоловік приховав від усіх факт відвідування Уханя і сказав, що повернувся з Філіппін.

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Чи були у чоловіка симптоми пневмонії не повідомляється. Зараження коронавірусом у нього підтвердилося тільки 2 лютого.

Понад 4 тис. осіб, які перебували в можливому контакті із затриманим, поміщені на карантин.

Нагадаємо, згідно з даними на 5 лютого, кількість хворих на коронавірус у Китаї перевищила 24 тис.

Джерело: Global Times