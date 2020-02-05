PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Світові новини

Китаєць приховав захворювання коронавірусом і заразив сім осіб

Поліція Китаю затримала чоловіка, який приховав факт відвідування Уханя і заразив не менше семи осіб коронавірусом.

Житель Цзіньцзян після повернення з Ухані брав участь у громадських заходах у своєму селищі – відвідав весілля, на якому були присутні близько 3 тис.гостей.

Чоловік приховав від усіх факт відвідування Уханя і сказав, що повернувся з Філіппін.

Читайте: Китай замовчував випадки коронавірусу на початку епідемії – ВООЗ

Чи були у чоловіка симптоми пневмонії не повідомляється. Зараження коронавірусом у нього підтвердилося тільки 2 лютого.

Понад 4 тис. осіб, які перебували в можливому контакті із затриманим, поміщені на карантин.

Нагадаємо, згідно з даними на 5 лютого, кількість хворих на коронавірус у Китаї перевищила 24 тис.

Джерело: Global Times

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка