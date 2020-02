У Китаї помер лікар, який першим попередив про коронавірус

6 лютого в Ухані помер китайський офтальмолог Лі Веньлянь, який в грудні попереджав про спалах нового коронавірусу.

Після того, як він написав своїм одногрупникам про те, що в лікарню, де він працює, доставили сім пацієнтів, які відвідували місцевий рибний ринок. Він зазначив, що вірус був схожий на ТОРС, який призвів до епідемії в 2002-2003 роках.

Пізніше до Лі прийшла поліція і звинуватила в поширенні чуток і порушенні правопорядку. Йому пригрозили триманням під вартою.

Місцева влада викликала Веньлянь 31 грудня, щоб він пояснив, як дізнався про випадки зараження вірусом.

Він визнав провину і відмовився від подальших дій. Після цього він повернувся до роботи і лікував людину з ще не діагностованим коронавірусом.

10 січня у лікаря з’явився кашель, а потім лихоманка. Через два дні його госпіталізували. Інфікування коронавірусом підтвердили тільки 1 лютого.

