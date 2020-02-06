У Китаї у немовляти виявили коронавірус через 30 годин після народження

У Китаї у немовляти діагностували коронавірус через 30 годин після народження. Дитина стала наймолодшим пацієнтом.
Вона народилася 2 лютого в Ухані.
У матері дитини також діагностували коронавірус після пологів. Поки невідомо, коли передалося захворювання – в утробі або після народження.
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Заражене немовля під час народження важило 3,25 кг і зараз знаходиться в стабільному стані і під наглядом.
Нагадаємо, з початку епідемії новий коронавірус виявили у 28 тис. осіб, 563 померло. 6 лютого новий коронавірус 2019 nCoV виявили у ще 3 694 чоловік в Китаї. Загальна кількість хворих на вірусну пневмонію у світі – 28 018 осіб.
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