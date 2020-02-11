Тестують на мишах: вчені винайшли вакцину від коронавірусу

Китайські вчені з Університету Тунцзі в Шанхаї почали тестувати на мишах вакцину від коронавірусу. Якщо цей етап випробування буде успішним, то в квітні ліки протестують на мавпах.

Вакцина повністю готова, але вчені з Китаю стали першими в світі, хто приступив до випробування.

9 лютого зразки вакцини ввели понад 100 мишам.

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У китайському центрі з контролю і профілактики захворювань попередили, що тестування на тваринах є найбільш ранньою стадією розробки вакцини. Для використання на людях необхідно зробити ще багато кроків.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що глава ВООЗ назвав розповсюдження коронавірусу лише верхівкою айсбергу загальної проблеми.

Джерело: Сіньхуа