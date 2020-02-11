PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Світові новини

Тестують на мишах: вчені винайшли вакцину від коронавірусу

Китайські вчені з Університету Тунцзі в Шанхаї почали тестувати на мишах вакцину від коронавірусу. Якщо цей етап випробування буде успішним, то в квітні ліки протестують на мавпах.

Вакцина повністю готова, але вчені з Китаю стали першими в світі, хто приступив до випробування.

9 лютого зразки вакцини ввели понад 100 мишам.

ЧитайтеСпалах коронавірусу: кількість загиблих перевищила 1 тис. осіб

У китайському центрі з контролю і профілактики захворювань попередили, що тестування на тваринах є найбільш ранньою стадією розробки вакцини. Для використання на людях необхідно зробити ще багато кроків.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що глава ВООЗ назвав розповсюдження коронавірусу лише верхівкою айсбергу загальної проблеми.

Джерело: Сіньхуа

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка