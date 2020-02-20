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Двоє пасажирів Diamond Princess померли від коронавірусу

Двоє пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess померли від коронавірусу.

Загиблими від коронавірусу виявилися 87-річний чоловік і 84-річна жінка з Японії. Інфекція у них розвивалася на тлі проблем зі здоров’ям.

Їх евакуювали з лайнера 11 і 12 лютого після виявлення інфекції коронавірусу.

Читайте: Кого першим атакує коронавірус – Китай опублікував велике дослідження щодо Covid-19

Нагадаємо, 3 лютого круїзний лайнер Diamond Princess затримали на добу для перевірки на предмет зараження коронавірусом 2019-nCoV. Через підозру поширення вірусу судно зупинили на карантин в японському порту Йокогама.

Джерело: NHK

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