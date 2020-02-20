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Помер програміст Ларрі Теслер, який винайшов комбінацію Ctrl+c, Ctrl+v

Програміст Ларрі Теслер помер 17 лютого. Йому було 74 роки. Причина смерті програміста не повідомляється.

Теслер був відомий як творець комбінації клавіш Вирізати, Копіювати, Вставити – Ctrl+х, Ctrl+c, Ctrl+V.

Теслер народився в Нью-Йорку в 1945 році. Він здобув вищу освіту в Стенфордському університеті. Він спеціалізувався на проектуванні інтерфейсу користувача.

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Він почав працювати в Xerox PARC в 1973 році. Там він разом з Тімом Моттом створив найвідоміший набір команд.

У 1980 році почав кар’єру в Apple і пропрацював там 17 років. Теслер займав різні посади, зокрема, головного наукового співробітника-на ній також працював Стів Возняк.

Теслер брав участь у створенні Macintosh, Lisa, Newton і був автором 16 патентів.

У 1997 році пішов з Apple і став співзасновником компанії Stagecast Software. Також він працював в Amazon, Yahoo, 23andMe, а з 2009 року займався консалтингом.

Нагадаємо, 16 лютого померла зірка серіалу Секс у великому місті Лінн Коен.

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