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В Італії зафіксована перша смерть від коронавірусу, в 10 містах ввели карантин

В Італії від коронавірусу загинув 78-річний чоловік, який був госпіталізований 10 днів тому.

Влада Італії ухвалила рішення ввести карантин в 10 містах країни. Були закриті громадські та навчальні заклади, а жителів закликали не виходити на вулицю.

Всі громадські заходи були заборонені на тижневий термін.

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За даними медиків, позитивний результат на коронавірус виявлено у 15 осіб в Ломбардії. Ще два випадки підтверджені у Венето.

Також близько 250 осіб перебувають в ізоляції.

За словами прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте, ситуація тримається під контролем. Він підкреслив, що уряд підтримує надзвичайно високий рівень обережності.

Раніше влада провінції Хубей повідомила, що у 70-річного чоловіка з’явилися симптоми захворювання через 27 днів після зараження. Таким чином інкубаційний період коронавірусу може становити не 14 днів, як прийнято вважати.

Джерело: The Journal

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