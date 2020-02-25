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Коронавірус в Італії: список 10 закритих на карантин міст

Через коронавірус в Італії 10 міст були повністю закриті на карантин.

Карантин введений в Кодоньї, Кастільйоне-д Адда, Казальпустерленго, Фомбьо, Малео, Сомалья, Бертоніко, Терранова-деї-Пассеріні, Кастельгерундо, Сан-Фіорані.

Населені пункти, знаходяться в повністю закритому режимі, всередині так званих червоних зон, створених для запобігання поширенню коронавірусу.

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В’їзд і виїзд в та з червоної зони заборонені.

Також в населених пунктах закриті залізничні станції і не працює громадський транспорт.

Нагадаємо, з 24 лютого проводиться обов’язкова температурна перевірка громадян, які прибувають прямими рейсами з Італії в міжнародні аеропорти Бориспіль і Київ.

Джерело: CNN

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