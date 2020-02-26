У Китаї затримали понад 1,5 тис. осіб за підробку медичних масок

Співробітники поліції Китаю затримали понад 1 560 осіб за виробництво і продаж підроблених медичних масок.
Про це повідомив заступник глави Міністерства громадської безпеки Ду Ханвей.
– Ми розкрили 688 справ. Поліція вилучила понад 31 млн одиниць контрафактного продукту, виготовленого без дотримання національних і міжнародних стандартів, — заявив він.
Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія
Вартість конфіскованого становить 174 млн юанів (понад $24,8 млн – Ред.).
За словами Ду Ханвея, поліція продовжує боротьбу з поставками на ринок підробленої і неякісної продукції.
За законодавством Китаю, за підробку медичних масок покладається позбавлення волі аж до довічного ув’язнення.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==