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У Китаї затримали понад 1,5 тис. осіб за підробку медичних масок

Співробітники поліції Китаю затримали понад 1 560 осіб за виробництво і продаж підроблених медичних масок.

Про це повідомив заступник глави Міністерства громадської безпеки Ду Ханвей.

– Ми розкрили 688 справ. Поліція вилучила понад 31 млн одиниць контрафактного продукту, виготовленого без дотримання національних і міжнародних стандартів, — заявив він.

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Вартість конфіскованого становить 174 млн юанів (понад $24,8 млн – Ред.).

За словами Ду Ханвея, поліція продовжує боротьбу з поставками на ринок підробленої і неякісної продукції.

За законодавством Китаю, за підробку медичних масок покладається позбавлення волі аж до довічного ув’язнення.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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