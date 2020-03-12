Індія анулювала всі туристичні візи

Індія призупинила дію всіх туристичних віз до 15 квітня через поширення коронавірусу Covid-19.
Рішення набуде чинності о 12.00 13 березня.
Обмеження стосуються всіх віз, крім дипломатичних, офіційних, робочих, проектних, а також віз ООН і міжнародних організацій.
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– Будь-який іноземний громадянин, який збирається подорожувати до Індії з вагомих причин, може звернутися в найближчу індійську дипломатичну місію, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у зв’язку з поширенням коронавірусу ряд країн обмежили перетин кордону, або взагалі заборонили в’їзд. Факти ICTV писали, в яких країнах введені обмеження.
Джерело: Xinhua
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