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Коронавірус убив більш як 8 тис. осіб, понад 200 тис. захворіли – ВООЗ

Кількість тих, які заразилися коронавірусом Covid-19 у світі, перевищила 212,7 тис. людей.

Померли від коронавірусу 8 800 осіб.

У п’ятірку країн, де найбільше хворих, входять Китай (понад 80 тис.), Італія (понад 35 тис.), Іран (понад 17 тис.), Іспанія (понад 1 тис.) і Німеччина (понад 11 тис.).

Читайте: У Києві коронавірус підозрюють у військового пенсіонера

Також чимало заражених у Південній Кореї (понад 8, тис.), США (понад 7 тис.) і Франції (понад 7 тис.).

При цьому одужали 84,3 тис. осіб.

Коронавірус виявлено в 167 державах і територіях.

Нагадаємо, станом на 18 березня в Україні офіційно зафіксовано 14 випадків коронавірусу.

Джерело: Worldometer

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