Кількість тих, які заразилися коронавірусом Covid-19 у світі, перевищила 212,7 тис. людей.
Померли від коронавірусу 8 800 осіб.
У п’ятірку країн, де найбільше хворих, входять Китай (понад 80 тис.), Італія (понад 35 тис.), Іран (понад 17 тис.), Іспанія (понад 1 тис.) і Німеччина (понад 11 тис.).
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Також чимало заражених у Південній Кореї (понад 8, тис.), США (понад 7 тис.) і Франції (понад 7 тис.).
При цьому одужали 84,3 тис. осіб.
Коронавірус виявлено в 167 державах і територіях.
Нагадаємо, станом на 18 березня в Україні офіційно зафіксовано 14 випадків коронавірусу.
Джерело: Worldometer
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