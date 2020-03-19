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Коронавірус в Італії вбив більше людей, ніж у Китаї

Число жертв коронавірусу в Італії досягло 3,4 тис. Цифра на 200 осіб перевищила кількість загиблих в Китаї.

За добу в Італії зафіксували 427 смерті від коронавірусу. За день до цього – 475.

Загальна кількість заражених, включаючи загиблих і тих, хто одужав, перевищила 41 тис. осіб.

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У Китаї від Covid-19 загинули 3,2 тис. осіб. Але заразилися там значно більше – понад 80 тис. осіб.

Нагадаємо, через різкий спалах коронавірусу в Італії з 10 березня на всій території країни діє карантин. Громадяни можуть їздити тільки на роботу або пересуватися у разі надзвичайних ситуацій в сім’ї.

Також заборонені всі масові заходи, навчальні заклади закриті до 3 квітня.

Джерело: La Repubblica

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