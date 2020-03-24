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Нідерланди продовжили карантин до 1 червня

Карантин у Нідерландах продовжено до 1 червня.

Місцевим жителям дозволено збиратися в групи до трьох осіб і дотримуватися дистанції в 1,5 метра один від одного. За порушення цього правила їх штрафуватимуть.

Мерам міст надано більше повноважень щодо штрафів за порушення правил карантину.

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Також вони зможуть, при необхідності, частково ізолювати свої міста, закривати продовольчі ринки.

– Не виходьте на вулицю, якщо вам не потрібно на роботу або за продуктами. Ходіть в магазини поодинці. І якщо ви хочете погуляти, не збирайтеся в групи. У нас немає іншого вибору в боротьбі з коронавірусом, – сказав міністр юстиції Нідерландів Ферд Граппергаус.

Рішення про продовження закриття навчальних закладів, ресторанів, кафе і салонів краси оголосять 6 квітня.

Магазинам, які порушуватимуть правила карантину, загрожуватиме штраф у розмірі до €4 тис.

Нагадаємо, станом на 24 березня в Нідерландах 4 749 випадків коронавірусу. 213 людей померли.

Джерело: Dutch News

Фото: Dreamstime

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