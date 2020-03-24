У Лівії обстріляли аеропорт, вбито двох іноземців

У Тріполі (Лівія) обстріляли аеропорт Мітіга. Загинули два іноземних співробітника і один громадянин Лівії отримав поранення.
Громадяни яких країн загинули не повідомляється.
Ракетний удар завдав великої шкоди населеним пунктам навколо аеропорту.
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Нагадаємо, після революції на початку 2011 року в Лівії були сформовані відразу два уряди – Палата представників в місті Тобрук і загальний національний конгрес в Тріполі. У підпорядкуванні обох урядів є збройні формування.
У 2015 року за посередництва ООН було підписано угоду, на підставі якої було створено уряд національної згоди.
Джерело: Anadolu
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