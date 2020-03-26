США обігнали Китай і стали першою країною в світі за кількістю хворих Covid-19

США стали першою країною в світі за кількістю хворих коронавірусом.

Станом на 26 березня в США зафіксовано 82 179 заражених Covid-19. За минулу добу було підтверджено 13 968 випадків. Всього в США померли 1 177 осіб, 150 – за минулу добу.

У Китаї ж кількість інфікованих становить 81 285 осіб.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що лідерство країни за кількістю заражених коронавірусом, є наслідком масового тестування населення.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/Z8tK225cN6 — The White House (@WhiteHouse) March 26, 2020

Нагадаємо, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 500 тис. осіб. Кількість смертей перевищила 23,5 тис., а тих, хто одужав — 123 тис.