У Вітебську (Білорусь) помер артист Віктор Дашкевич з підтвердженим діагнозом коронавірусу.
Про факт смерті розповіла його донька Вікторія.
75-річний артист працював у Коласовському театрі.
Чоловікові і його дружині поставили в поліклініці діагноз запалення легенів. Їх госпіталізували в тубдиспансер, але через брак місць, їм виписали антибіотики і відпустили додому.
Вдома у актора підвищилася температура і черговий лікар сказала негайно їхати в лікарню.
У шкірвендиспансері у подружжя взяли тести на коронавірус, але результати були негативні.
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Разом з актором перебував чоловік, якого пізніше забрали з лікарні. Чому і куди – ніхто не сказав.
24 березня акторові стало гірше, і його перевели у Вітебський обласний клінічний спеціалізований центр.
Там взяли новий аналіз на коронавірус. 26 березня тест підтвердив діагноз.
Дружину актора виписали 26 березня, вона на 14-денному карантині.
Чоловік був у реанімації, на апараті ШВЛ. За кордон актор не їздив.
Нагадаємо, у Білорусі зафіксовано 152 випадки коронавірусу, одужали 47 осіб. Раніше президент Олександр Лукашенко назвав коронавірус психозом.
Джерело: tut.by