Китай приховав масштаби поширення коронавірусу – розвідка США

Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу Covid-19.

Про це йдеться в доповіді, яку розвідка США передала Білому дому. Імена чиновників не вказуються на їх прохання, оскільки звіт є секретним.

За їхніми словами, публічна звітність Китаю щодо випадків захворювань і смертей навмисно неповна, а цифри підроблені.

– Реальність така, що ми могли б бути в кращому становищі, якби Китай був більш відкритим, – сказав віце-президент Майк Пенс.

Уряд Китаю не раз переглядав методологію підрахунку випадків Covid-19 і тільки потім додав до суми понад 1 500 безсимптомних випадків.

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– Твердження про те, що в США більше смертей від коронавірусу, ніж в Китаї, є помилковим. Комуністична партія Китаю брехала, бреше і брехатиме про коронавірус для захисту режиму, – заявив сенатор Бен Сасс.

Китай не єдина країна з підозрілою звітністю щодо коронавірусу. Також до них відносяться: Іран, Росія, Індонезія і КНДР, яка не повідомила ні про один випадок захворювання.

Також Саудівська Аравія і Єгипет можуть замовчувати реальні цифри.

Нагадаємо, 1 квітня в Ухані закрили лікарню, в якій приймали хворих з важкою формою коронавірусу. Таке рішення влада ухвалила після того, як число госпіталізованих в місті почало падати. Пацієнтів перевели і виписали з відділення лікарні, яка лікувала хворих з 9 лютого.

Всього в Китаї зафіксовано 82 393 випадків захворювання і 3 193 смерті.