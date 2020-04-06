Українця визнали найкращим випускником британської Королівської військової академії

Український курсант Антон Совенко отримав нагороду найкращого зарубіжного випускника за показниками військової, академічної та практичної підготовки в Королівській академії сухопутних військ у Сандгерсті (Велика Британія).

– Цього року Антон Совенко з військової академії в Одесі отримав нагороду кращого зарубіжного випускника за показниками військової, академічної та практичної підготовки. З самого початку навчання він проявив себе як талановитий курсант, наполегливо працював над академічними дисциплінами, в тому числі і у свій вільний час, щоб не тільки не відставати, а й перевершувати інших слухачів престижної британської академії, для яких англійська була рідною, – йдеться в повідомленні.

Совенко представляв Королівську академію на міжнародних змаганнях з баскетболу.

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Також він тренував команду з боксу, тому що його рівень в цьому спорті був занадто високий, щоб змагатися з іншими курсантами.

Нагадаємо, Королівська академія приймає українських слухачів з 1997 року.