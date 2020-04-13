Уряд Чехії продовжив карантин через пандемію коронавірусу до 30 Квітня.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Адам Войтех.

За його словами, в карантині вводяться послаблення. Зокрема, жителям дозволяється не носити маску.

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Кому можна не носить захисну маску в Чехії:

– водіям і пасажирам в одному автомобілі, якщо вони є членами одного домогосподарства,

– водіям громадського транспорту, якщо вони знаходяться в повністю ізольованій кабіні,

– дітям до двох років,

– людям з ментальними розладами і розладами аутистичного спектру.

З 9 квітня уряд Чехії вирішив послабити деякі обмеження.

Також в країні знову можна займатися неконтактними видами спорту, наприклад, гольфом і тенісом.

Буде дозволена робота магазинів господарських товарів, товарів для різних хобі та майстерень з ремонту велосипедів.

Влада планує відкрити більше магазинів протягом наступного тижня, але поки не уточнює, які.

Нагадаємо, 16 березня Чехія запровадила карантин всією територією країни.