Уряд Чехії продовжив карантин через пандемію коронавірусу до 30 Квітня.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Адам Войтех.
За його словами, в карантині вводяться послаблення. Зокрема, жителям дозволяється не носити маску.
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Кому можна не носить захисну маску в Чехії:
– водіям і пасажирам в одному автомобілі, якщо вони є членами одного домогосподарства,
– водіям громадського транспорту, якщо вони знаходяться в повністю ізольованій кабіні,
– дітям до двох років,
– людям з ментальними розладами і розладами аутистичного спектру.
З 9 квітня уряд Чехії вирішив послабити деякі обмеження.
Також в країні знову можна займатися неконтактними видами спорту, наприклад, гольфом і тенісом.
Буде дозволена робота магазинів господарських товарів, товарів для різних хобі та майстерень з ремонту велосипедів.
Влада планує відкрити більше магазинів протягом наступного тижня, але поки не уточнює, які.
Нагадаємо, 16 березня Чехія запровадила карантин всією територією країни.