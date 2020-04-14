У 79 громадян КНР, які приїхали з Росії, виявили коронавірус

За добу в китайській провінції Хейлунцзян виявили 79 випадків коронавірусу у громадян, які повернулися з Росії.
Всі вони прибули в місто Суйфеньхе з Москви рейсами російських авіакомпаній з 29 березня до початку квітня.
Тож загальна кількість підтверджених випадків інфікування, ввезених з-за кордону в Хейлунцзян, зросла до 326.
Читайте: У Китаї одужали понад 90% хворих на коронавірус
Раніше Факти ICTV розповідали про те, що вчені попередили китайців про ризик другої хвилі коронавірусу.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==