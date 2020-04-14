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Факти / Світ / Світові новини

У 79 громадян КНР, які приїхали з Росії, виявили коронавірус

За добу в китайській провінції Хейлунцзян виявили 79 випадків коронавірусу у громадян, які повернулися з Росії.

Всі вони прибули в місто Суйфеньхе з Москви рейсами російських авіакомпаній з 29 березня до початку квітня.

Тож загальна кількість підтверджених випадків інфікування, ввезених з-за кордону в Хейлунцзян, зросла до 326.

ЧитайтеУ Китаї одужали понад 90% хворих на коронавірус

Раніше Факти ICTV розповідали про те, що вчені попередили китайців про ризик другої хвилі коронавірусу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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