У зоопарку Німеччини тварин можуть почати згодовувати хижакам через брак грошей

У зоопарку міста Ноймюнстер в Німеччині тварин можуть почати згодовувати хижакам через кризу пов’язану з коронавірусом.

Режим ізоляції, який був введений у всіх країнах світу серйозно відбився і на зоопарках. Люди перестали їх відвідувати і їх доводиться закривати.

У Ноймюнстері просять про пожертвування, щоб прогодувати тварин.

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Директор зоопарку Верена Каспарі навела для прикладу тюленів і пінгвінів, яким щодня потрібна велика кількість свіжої риби.

– Я краще присплю їх, ніж дозволю їм голодувати. У гіршому випадку доведеться згодувати одних тварин іншим, – сказала вона.

Також вона зазначила, що навіть такі заходи можуть не врятувати зоопарк.

За її словами, цієї весни зоопарк недоотримає близько €175 тис.

Нагадаємо, в Німеччині ухвалили рішення послабити карантинні обмеження. За умови дотримання карантинних заходів мають намір відновити роботу непродовольчих магазинів з площею до 800 квадратних метрів.