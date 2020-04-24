Білл Гейтс запропонував п’ять ідей для перемоги над коронавірусом

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс запропонував п’ять ідей, які повинні допомогти зупинити пандемію коронавірусу і повернути світ до економічної активності.

За його словами, пандемія схожа на світову війну, в якій всі країни опинилися на одному боці барикад.

П’ять ідей Білла Гейтса для перемоги над коронавірусом:

1. Необхідне лікування симптомів, викликаних ураженням коронавірусом. Воно є ефективним в 95% випадках. Наявність цього лікування, навіть під час відсутності вакцини, дозволить людям повернутися до звичного способу життя.

2. Потенційним лікуванням може бути плазма пацієнтів, які перехворіли коронавірусом, і виробництво синтетичних антитіл, які найкраще працюють проти вірусу. Найбільшу надію дають антивірусні препарати і такі, які змінюють імунну відповідь організму. В останню категорію входить гідроксихлорохін.

В середньому на розробку вакцини від нової хвороби, яка є дієвою і ефективною, йде п’ять років. Враховуючи увагу і ресурси, Гейтс вважає, що результату можна чекати від дев’яти місяців до двох років.

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3. Потрібно широкомасштабне тестування, включаючи ПЛР-тести, які люди можуть зробити собі самостійно. Фонд Білла і Мелінди Гейтс підтримав дослідження, яке довело, що ці тести настільки ж ефективні, як і медичні працівники. Важливо лише те, чи зможуть уряди, забезпечити умови карантину людини, що проживає в тісному приміщенні з іншими членами сім’ї.

4. Відстеження контактів. Деякі країни вимагають від пацієнтів надати інформацію про їхнє місцеперебування за останні 14 днів, що містить дані геолокацій з телефонів і банківської карти. Гейтс заявив, що є додатки, які допоможуть людині згадати, де вона була і з ким контактувала, і добровільно поділитися цією інформацією.

Наприклад, є додатки, які з використанням блютуза, виявляють телефони людей, які знаходяться поруч. Після отримання позитивного результату на коронавірус їм можна відправити про це повідомлення і порекомендувати перевіритися.

5. Поступове відкриття економіки, відновлення комерційної та громадської діяльності. Це буде виглядати як щось середнє між карантином і звичайним життям: люди зможуть виходити, але не так часто і не скупчуватися; відвідувачі ресторанів займатимуть лише кожен другий столик; в літаках залишатиметься порожнім середнє місце.

На думку Гейтса, до цієї фази більшість розвинених країн перейдуть в наступні місяці.

Нагадаємо, 4 квітня Білл Гейтс заявив, що для мінімізації наслідків пандемії коронавірусу США потрібно потерпіти ще десять тижнів суворої ізоляції.

Джерело: GatesNotes