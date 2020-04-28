Трамп заявив, що має точне уявлення щодо стану здоров’я Кім Чен Ина

Президент США Дональд Трамп заявив, що має точне уявлення щодо того, як зараз себе почуває глава КНДР Кім Чен Ин.

– Але я не можу зараз говорити на дану тему, – сказав він.

Після це Трамп сказав, що сподівається на те, що у Кім Чен Ина “все добре”.

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Також він додав, що інформація про главу КНДР стане відома їм “в не дуже віддаленому майбутньому”.

Нагадаємо, в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Кім Чен Ин важко захворів після невідкладної операції на серці. Журналісти посилаються тільки на джерела, а офіційні особи в Північній Кореї мовчать.

28 квітня радник президента Південної Кореї Мун Чжон Ин заявив, що Кім Чен Ин здоровий і почуває себе добре.