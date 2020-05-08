США хочуть заборонити видачу віз студентам і висококваліфікованим фахівцям

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює можливість продовження дії указу про часткову заборону імміграції і внести в нього додаткові обмеження на в’їзд.
Новий указ може бути підписаний вже в травні.
Імміграційні обмеження, які хочуть запровадити:
– заборона на видачу робочої візи H1-B для висококваліфікованих іноземних фахівців,
– заборона на візи H2-B для тимчасових працівників, які не задіяні в сільському господарстві,
– заборона студентських віз з правом роботи.
Дія цих обмежень може тривати кілька місяців або навіть років.
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За словами джерел The Wall Street Journal, адміністрація керується тим, що цей крок отримає широку підтримку в суспільстві на тлі поширення Covid-19.
Нагадаємо, 22 квітня Трамп підписав указ щодо 60-денної заборони на імміграцію в країну для низки категорій через негативні економічні наслідки коронавірусу. Він заявив, що документ не буде зачіпати тих хто тимчасово прибуває в США і працівників фермерських господарств.
Джерело: The Wall Street Journal