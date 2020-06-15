Станом на ранок 15 червня коронавірус у світі виявили у 7 899 547 осіб, за добу кількість випадків збільшилася на більш ніж 113 тис.

Всього від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 433 019 осіб, а за добу майже 3 тис.

Повністю одужали вже 4 108 029 пацієнтів.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 2 094 058;

Бразилія – 867 624;

Росія – 528 267;

Індія – 320 922;

Велика Британія – 297 342.

Країни з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19:

США – 19 920;

Бразилія – 17 086;

Індія – 11 382;

Росія – 8 835;

Чилі – 6 938.

Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:

США – 115 732;

Бразилія – 43 332;

Велика Британія – 41 783;

Італія – 34 345;

Франція – 29 410.

15 червня Україна перебуває на 35 місці з 215 за кількістю хворих на Covid-19. У країні зафіксовано 31 157 випадків, а за добу приріст склав – 648. Минулого тижня в Україні істотно збільшилася кількість нових випадків коронавірусу. Щодня діагноз Covid-19 підтверджується у більш ніж 600 осіб.

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Країни, в яких послабили карантин

15 червня Україна відновлює авіасполучення. Дипломати вели переговори про дозвіл польотів в Азербайджан, Болгарію, Грузію, Туреччину і на Кіпр.

З 15 червня Греція відкриває кордони. Туристи з країн, де фіксують велику кількість хворих, повинні будуть пройти тест на Covid-19.

Також сьогодні у Франції, в регіоні Іль-де-Франс в Парижі, почнуть працювати кафе і ресторани.

Узбекистан з 15 червня відновлює міжнародне авіасполучення. Рейси ділитимуться на зелені, жовті та червоні. Це буде означати, що в” зеленій ” країні стабільна ситуація з Covid-19 і карантин дотримуватися не треба, з жовтої – потрібно дотримуватися домашній карантин і для червоної зони – 14 днів обсервації або карантину.

Для порівняння, коронавірус у світі 14 червня виявили у 7 786 042 людини. Лідерами за кількістю хворих і кількістю смертельних випадків залишаються США-вчора кількість летальних випадків досягла 115 436 осіб.