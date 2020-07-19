Статистика коронавірусу у світі на 19 липня говорить про 14 288 689 хворих, за добу захворіли ще 182 тис. осіб.

У той же час одужали повністю 8 618 105 пацієнтів. Померли від коронавірусу 602 138 осіб.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США — 3 711 413;

Бразилія — 2 074 860;

Індія — 1 077 781;

Росія — 764 215;

Південна Африка — 350 879.

Країни з найбільшою кількість смертей від коронавірус:

США — 140 119;

Бразилія — 78 772;

Велика Британія — 45 358;

Мексика — 38 888;

Італія — 35 042.

Країни з найбільшим добовим приростом на Covid-19:

США — 63 529;

Індія — 37 407

Бразилія — 26 549;

Південна Африка — 13 285;

Колумбія — 8 560.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

За кількістю хворих Україна посідає 36 місце – між Болівією та ОАЕ. Станом на 18 липня в країні зафіксовано 58 111 хворих.

Карантин в інших країнах

З 15 липня Норвегія скасувала обмеження на поїздки в більш ніж 20 європейських країн. Зокрема, для Франції, Німеччини, Великої Британії, а також для трьох регіонів Швеції.

У більшості країн карантин починають посилювати після введених ослаблень.

Каталонія ввела локальні обмеження через зростання випадків коронавірусу. Жителям заборонили збиратися групами понад 10 осіб.

Жителям Барселони та її передмість було запропоновано робити покупки онлайн і залишати свій будинок лише для того, щоб потрапити на роботу або відвідати лікаря.

Італія заборонила повітряні, автомобільні та залізничні перевезення з Сербії, Чорногорії та Косово.

У Румунії третій день поспіль реєструють рекордний приріст хворих на коронавірус. За останню добу підтвердили 889 нових заражень. Всього зареєстровано 36 691 випадок.

Країна продовжила заборону на в’їзд до 15 серпня, але дозволила транзит.

Станом на 18 липня у світі було зафіксовано 14 106 753 хворих.

Лідерами за кількістю смертельних випадків залишаються США – вчора кількість померлих від Covid-19 досягла 139 266 осіб, що майже вдвічі більше, ніж у Бразилії, на другому місці – 77 851 жертва.