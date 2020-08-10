Тіла витягли на дорогу, а авто спалили: в Африці вбили шістьох громадян Франції

У Нігері в Африці невідомі розстріляли авто, в якому знаходилися вісім осіб. З них шестеро були громадянами Франції і двоє місцевих.

Всі вбиті були співробітниками неурядової організації ACTED – Агентства технічного співробітництва та розвитку, яке займається підтримкою вразливих верств населення в усьому світі.

Напад стався в регіоні Куре, який знаходиться недалеко від столиці.

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Відомо, що вбивці на мотоциклах наздогнали машину і розстріляли авто. Після цього вони витягли тіла загиблих на дорогу і спалили машину.

Глава Франції Еммануель Макрон звернувся до Президента Нігера Махамада Іссуфа. Поки точно невідомо, хто здійснив атаку, але є припущення, що до цього можуть стосуватися джихадисти, які активні в цьому регіоні.

Франція рекомендує своїм громадянам утриматися від подорожей до більшості регіонів Нігеру.

Франція в Африці

Наприкінці 2019 року французькі війська завдали удару по джихадистам в Малі за допомогою ударних безпілотників. Вони атакували біля міста Мопті групу ісламістів Катіба Маслини, які намагалися оточити французьких командос.

Тоді було вбито 40 джихадистів.