Газета New York Post назвала Київ російським

У популярній американській газеті New York Post з’явилася замітка, в якій Київ назвали російським містом.

У тексті йдеться про жінку, яка вийшла на крило літака через аварійний люк після того, як судно приземлилося в Києві.

– Жінці, яка перегрілася, не терпілося зійти з рейсу в Росії, — йдеться в дописі.

Також у тексті неправильно написали назву столиці – Kiev замість Kyiv.

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У матеріалі New York Post посилається на видання Sun, але вони не пишуть про російське місто Київ.

Замітка вийшла 2 вересня, але станом на 3 вересня вона все ще не виправлена.

“Російський” Крим на картах

Ситуація із зображенням українських територій не рідкість для іноземних ЗМІ. Найчастіше анексований Крим привласнюють Росії. Час від часу подібні помилки з’являються на картах багатьох авторитетних видань.

У квітні The New York Times опублікувало карту з Кримом у складі РФ. Це була карта-інфографіка пандемії Covid-19.

Раніше це ж видання допустило подібну помилку в статті про українського бізнесмена.