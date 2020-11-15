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Факти / Світ / Світові новини
Людмила Богданова |

У Румунії горіла лікарня для хворих на Covid-19 – загинуло 10 пацієнтів

У Румунії виникла пожежа в лікарні для хворих на коронавірус. Трагедія трапилася на сході країні, у місті П’ятра-Нямц.

Полум’я спалахнуло у двох палатах реанімації, де знаходилося 16 хворих. У результаті пожежі загинуло 10 пацієнтів.

Ще семеро людей отримало важкі поранення, серед них є лікар терапії, який намагався врятувати хворих. Наразі медик знаходиться у важкому стані, його госпіталізували з 80% опіків.

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Точна причини пожежі наразі невідома, проте міністр охорони здоров’я Нелу Татару розгядає варіант замикання.

У Чехії загорілася україська церква

У столиці Чехії, Празі, спалахнула пожежа в українській церкві, яка була збудована ще у XVII столітті. У результаті інциденту ніхто не постраждав, однак будівля майже повністю зруйнована.

Причини пожежі наразі з’ясовують.

Джерело: Sky News

Фото: Pixabay

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