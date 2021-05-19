Мальдіви можуть зникнути до кінця століття, якщо світ не діятиме швидко та злагоджено у боротьбі зі змінами клімату. Таку заяву зробила міністр довкілля, зміни клімату та технологій країни Амінат Шауна.

Вона зазначила, що якщо екологічна шкода продовжуватиметься поточними темпами, то країна піде під воду до 2100 року.

— Ми не виживемо. Зміна клімату реальна, і ми є найбільш вразливою країною у світі. Тут тільки ми, наші острови та море, – сказала Шауна.

Світовий економічний форум підрахував, що до 2050 року зміни клімату зазнають впливу 80% людей у світі. Тим часом вчені припускають, що рівень моря може піднятися на 1,1 метра до 2100 року.

Якщо подібні прогнози справдяться, то держава південноазіатського архіпелагу, відома своїм острівним життям, може зазнати змін найбільше.

— Сьогодні 80% із 1 190 островів країни перебувають лише на метрі над рівнем моря, що робить їх особливо вразливими до підвищення рівня моря. Вже 90% островів повідомили про затоплення, 97% про ерозію берегової лінії та 64% про серійну ерозію, – сказала Шауна.

Вона додала, що майбутнє країни, людей на Мальдівах та їхньої культури залежить від сьогоднішній дій.

Шауна зазначила, що Мальдіви вже запровадили кілька адаптаційних заходів для мінімізації впливу кліматичних змін, таких як захист узбережжя та громадські програми для підвищення стійкості.

Мальдіви – країна у північній частині Індійського океану, що розташована на 1196 коралових островах. При цьому заселеними є 203 острови. Столицею Мальдів є найбільше місто країни Мале.

Що потрібно для перемоги над глобальним потеплінням?

Під час віртуального кліматичного саміту засновник та екс-глава корпорації Microsoft Білл Гейтс закликав світову спільноту розробляти нові технології для боротьби зі змінами клімату.

Детальніше про те, що може призупинити змінення клімату на думку Білла Гейтса, читайте у матеріалі Фактів ICTV.