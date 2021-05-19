Палестинка відкрила вогонь із М-16 по ізраїльським військовим

19 травня на Близькому Сході у зоні конфлікту громадянка Палестини, озброївшись автоматичною гвинтівкою М-16, відкрила вогонь по ізраїльським військовим та цивільним.

Подія сталась у поселенні Кір’ят-Арба біля Хеврона.

Жінку, яка напала на військовослужбовців та мирних жителів Ізраїлю, вбили. Внаслідок стрільби постраждалих немає.

Так, палестинка підійшла до посту ізраїльських військових. Там вона дістала М-16 та почала стріляти по них.

Зокрема, вона встигла випустити 28 куль, перш ніж її вбили. Також жінка встигла розстріляти ще весь магазин, який був поруч.

ניסיון הפיגוע בקריית ארבע: המחבלת הייתה חמושה ברובה m-16@carmeldangor pic.twitter.com/p8YP0saiat — כאן חדשות (@kann_news) May 19, 2021

שלפה M-16 – ונורתה: תיעוד ניסיון הפיגוע בקריית ארבע ממצלמות האבטחה@carmeldangor pic.twitter.com/tEQkwreYAe — כאן חדשות (@kann_news) May 19, 2021

Наразі Міноборони Ізраїлю розслідує, як ця гвинтівка потрапила до рук жінки.

Загострення на Близькому Сході

Понад тиждень триває загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Протягом цього часу Ізраїль і сектор Гази випустили в бік один одного тисячі ракет.

Зокрема, за тиждень загострення конфлікту щонайменше 212 палестинців загинуло. Серед них 61 дитина та 36 жінок.

Протистояння між країнами Близького Сходу почалося із сутичок, які спалахнули, коли ізраїльська влада вирішила виселити кілька палестинських сімей з району Шейх-Джарра у Східному Єрусалимі, який є спірною територією.

Джерело: Kan