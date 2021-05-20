Трубопровід Північний потік-2 є поганою угодою – Білий дім

Будівництво трубопроводу Північний потік-2 – це погана угода. Оскільки цей проект загрожує не лише Україні, а й європейській енергетичній безпеці.

Про це повідомила заступник речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.

– Адміністрація Байдена чітко заявляла, що трубопровід Північний потік-2 – це погана угода. Це російський геополітичний проект, який загрожує європейській енергетичній безпеці, безпеці України, партнерів і союзників на східному фланзі НАТО, – зазначила вона.

Хоча раніше американські ЗМІ повідомляли, що Штати можуть скасувати санкції проти компанії-оператора будівництва газопроводу Північний потік-2, щоб начебто не розривати відносини з Німеччиною.

Позиція Держдепу

Зі свого боку, держсекретар США Ентоні Блінкен також виступив проти Північного потоку-2, коли розмовляв з міністром закордонних справ Німеччини.

Він вчергове заявив, що Штати не підтримують будівництво газопроводу, який прокладають по дну Балтійського моря, щоб збільшити транспортування російського газу до Європи через Німеччину.