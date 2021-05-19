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Марія Степанюк |

В ОП розповіли, де і коли може відбутися зустріч Зеленського та Байдена

Джо Байден Володимир Зеленський

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена може відбутися вже у червні. Про це повідомив заступник Офісу президента Ігор Жовква.

— Графік Байдена, якщо говорити про його турне, яке планується в червні, ще визначається. Безумовно, якщо така можливість з’явиться у графіках обох президентів, така зустріч обов’язково відбудеться, – сказав Жовква.

У червні 46-й президент США перебуватиме з робочим візитом у Європі. Це буде перша закордонна поїздка Байдена відтоді, як він приступив до обов’язків президента.

Під час європейського турне Байден планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити питання відносин Вашингтона та Москви.

14 травня посол України в США Оксана Маркарова заявила, що українська сторона готова до всіх форматів двосторонньої зустрічі Зеленського і Байдена, тобто не лише в Україні або США.

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Дипломат підтвердила, що нині і посольство у США, і їхні американські колеги у Києві працюють над візитами Зеленського до США та Байдена в Україну.

Телефонна розмова Байдена і Заленського

2 квітня на тлі ескалації на Донбасі і стягування російської військової техніки до українського кордону відбулася телефонна розмова Байдена та Зеленського.

Президент США під час розмови вкотре підтвердив підтримку США України. Також президенти обговорили боротьбу з корупцією та пандемію Covid-19.

Джерело: Україна 24

Фото: Depositphotos

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