Європейській союз офіційно відкрив кордони для туристів з третіх країн, які повністю пройшли курс вакцинації від коронавірусу.

Такоє Євросоюз змінив перелік країн до яких застосовуються жорсткі правила щодо перетину кордону, повідомив представник Єврокомісії Крістіан Вігард.

Окрім переліку, ЄС змінили критерії відбору країн, до яких застосовуватимуться посилені вимоги для перетину кордону.

– Щоб зменшити ризик поширення штамів коронавируса в ЄС, Рада погодила новий надзвичайний механізм припинення, який дозволяє країнам-членам діяти швидко і скоординовано, – наголосив Крістіан Вігард.

Covid-паспорти ЄС

Європейський союз не зміг узгодити єдину систему сертифікатів, які підтверджують вакцинацію від коронавірусу.

Переговори з цього приводу поновлять 20 травня, а повністю запустити систему хочуть до початку літа 2021 року на території Євросоюзу.