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Софія Зінов'єва |

ЄС відкриває кордони для провакцинованих туристів

ЄС відкриває кордони для провакцинованих туристів

Європейській союз офіційно відкрив кордони для туристів з третіх країн, які повністю пройшли курс вакцинації від коронавірусу.

Такоє Євросоюз змінив перелік країн до яких застосовуються жорсткі правила щодо перетину кордону, повідомив представник Єврокомісії Крістіан Вігард.

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Окрім переліку, ЄС змінили критерії відбору країн, до яких застосовуватимуться посилені вимоги для перетину кордону.

– Щоб зменшити ризик поширення штамів коронавируса в ЄС, Рада погодила новий надзвичайний механізм припинення, який дозволяє країнам-членам діяти швидко і скоординовано, – наголосив Крістіан Вігард.

Covid-паспорти ЄС

Європейський союз не зміг узгодити єдину систему сертифікатів, які підтверджують вакцинацію від коронавірусу.

Переговори з цього приводу поновлять 20 травня, а повністю запустити систему хочуть до початку літа 2021 року на території Євросоюзу.

Фото: Pixabay

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