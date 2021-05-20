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Софія Зінов'єва |

Чорний грибок: у двох індійських штатах оголошено епідемію мукормікозу

Чорний грибок: у двох індійських штатах оголошено епідемію мукормікозу

В Індії у двох штатах оголошено епідемію мукормікозу на тлі ускладненої ситуації із коронавірусом.

У штатах Раджастан і Телангана зафіксовано вже понад 100 хворих на цей рідкісний недуг.

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Більшість випадків зафіксовано у містах Джайпур, Джодхпур, Сироха і Кота, зазначив очільник МОЗ штату Телангана Срініваса Рао.

Голова МОЗ Раджастану повідомив про створення спеціалізованого відділення у лікарні Савай Ман Сінгха для хворих на мукормікоз.

Небезпека мукормікозу 

Рідкісне інфекційне захворювання мукормікоз, яке називають чорним грибком, почало розповсюджуватись в Індії на тлі епідемії коронавірусу.

Ознакою хвороби спочатку є закладеність носу, яка переростає в носову кровотечу.

Згодом на обличчі починають з’являтися чорні ділянки шкіри, пацієнт може втратити зір, а смертність доходить до 50%.

Детальніше про небезпеку мукормікозу читайте на сайті Фактів ICTV.

Джерело: The New Indian Express

Фото: The New Indian Express

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