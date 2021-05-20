Глава міністерства закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі заявив держсекретарю США Ентоні Блінкену, що Ізраїлю необхідно ще кілька днів для повного завершення військової операції в секторі Гази.

Ашкеназі наголосив, що Ізраїль має ще кілька військових цілей в секторі Гази, що потребуватиме більше часу.

За даними ЗМІ, Блінкен наголосив, що США очікують якнайшвидшого завершення операції.

Цю ситуацію посадовці країн обговорили в телефонній розмові, під час якої Блінкен також зазначив, що США більше не можуть підтримувати Ізраїль у Раді безпеки ООН, хоча і блокують французьку ініціативу.

Ініціатива Франції

19 травня Франція оприлюднила проект резолюції Ради Безпеки, який закликає припинити бойові дії в секторі Гази.

Натомість місія США при ООН відмовилась брати участь в обговоренні тексту та виступила рішуче проти цієї ініціативи.

Загострення на Близькому Сході

Ескалація конфлікту між Ізраїлем та Палестиною почалась 10 травня 2021 року.

Відтоді бойовики ісламської організації ХАМАС та армія Ізраїлю випустили в бік одне одного тисячі ракет, деякі з яких досягли цілі.

За сім днів загинули щонайменше 212 палестинців та 10 ізраїльтян.