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Марія Степанюк |

Режим припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС може набути чинності 21 травня

Обстріл Ізраїля із Сектора Гази

Режим припинення вогню між владою Ізраїля та терористами ХАМАС, котрі контролюють сектор Гази, може настати у п’ятницю, 21 травня.

Про це повідомила газета The Wall Street Journal, посилаючись на американські та закордонні джерела.

За даними видання, влада Єгипту досягла прогресу у перемовинах із бойовиками ХАМАС. Водночас джерела зазначають, що влада Ізраїлю “наближається до досягнення своєї мети”.

Також видання стверджує, що адміністрація президента США Джо Байдена теж очікує на припинення вогню 21 травня.

Секретар центрального комітету руху ФАТХ Джібріль Раджуб повідомив, що припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем може бути досягнуто впродовж 24 годин.

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Портал Axios з посиланням на джерела в ізраїльському уряді повідомив, що Ізраїлю для завершення військової операції проти палестинських бойовиків знадобиться ще кілька днів.

Конфлікт між палестинцями та Ізраїлем досяг піку 10 травня. Після безладів біля мечеті Аль-Акса у Східному Єрусалимі ХАМАС розпочав ракетний обстріл.

Причиною загострення конфлікту стало рішення Ізраїля виселити із кварталу Шейх-Джаррах арабські сім’ї, котрі там мешкали.

Джерело: The Wall Street Journal

Фото: Getty Images

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