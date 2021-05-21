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Наташа Тарчевська |

Ми перемогли третю хвилю: Угорщина скасує масковий режим

Ми перемогли третю хвилю: Угорщина скасує масковий режим

В Угорщині готуються до скасування комендантської години та обов’язкового маскового режиму.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан. За словами політика, Угорщина вже перемогла третю хвилю коронавірусу, тому від деяких обмежень можна відмовитися.

Також це пов’язано з високим рівнем проведення вакцинації.

Віктор Орбан зазначив, що вже в кінці цього тижня кількість вакцинованих угорців становитиме понад 5 млн. За офіційними даними, всього в Угорщині мешкає 9,7 млн громадян.

Окрім цього, вже незабаром в Угорщині дозволять проводити масові заходи, весілля та інші вечірки на відкритому повітрі за участю до 500 осіб.

Зазначається, що концерти та музичні фестивалі зможуть відвідати громадяни з сертифікатами, які підтверджують імунітер до Covid-19.

Коли саме буде скасовано перераховані обмеження, уряд Угорщини оголосить найближчим часом.

Covid-вакцинація в Угорщині

У квітні стало відомо, що Угорщина обмежила права журналістів висвітлювати перебіг вакцинації проти коронавірусу.

Відтепер записувати відео та робити фотографії у лікарнях і кабінетах, де вакцинують громадян, можуть лише представники державного медіахолдингу MTVA.

Влада Угорщини пояснила це рішення тим, що журналісти тільки заважатимуть проведенню кампанії з імунізації населення.

Джерело: About Hungary

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