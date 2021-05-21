Повінь у США

У штаті Луїзіані, США, від повені після сильного дощу та урагану загинуло вже п’ятеро людей, сотні сімей постраждали. Метеорологи продовжують повідомляти про збільшення кількості опадів.

Четверо смертей із п’яти сталися тоді, коли люди в повінь перебували в автомобілях.

У східному Батон-Ружі 76-річний чоловік, який потребував кисневої підтримки, загинув, коли в лікарні через шторм не стало електроенергії.

У районі озера Чарльз випало понад 30 см дощу. Там від негоди постраждали близько 400 сімей. У районі Батон-Руж – близько 300, але кількість змінюється щогодини, повідомляє губернатор Джон Бел Едвардс.

За прогнозом метеоролога офісу метеорологічної служби в озері Чарльз Дональда Джонса, в районі Лейк-Чарльз 21 травня може випасти ще 5-7 см опадів, в окремих районах 15-25 см.

Повінь в Австралії

У березні в Австралії сильні дощі стали наслідком потужних повеней. У деяких регіонах Сіднея влада оголосила про стан стихійного лиха й наказала частині населення евакуюватися з міста.

По всьому штату відкрилися сім аварійних притулків.

Головне джерело води в Сіднеї гребля Варрагамба вперше за багато років вийшла з-під контролю.

Детальніше про повінь в Австралії читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: NBC News

Фото: Sachin Jose