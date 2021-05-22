У Німеччині заарештували чоловіка, який допомагав ФСБ закуповувати озброєння

У Німеччині чоловіка звинувачують у закупівлі високотехнологічних компонентів для використання у російській програмі розробки ракет. Нині його заарештувала місцева прокуратура.
За даними правоохоронців, підозрюваний спілкувався з громадянином РФ Сергієм К. Він просив обвинуваченого бути покупцем для ФСБ.
Як зазначають у місцевому виданні, Сергій К. у березні 2021 року контактував із керівником компанії з німецького міста Аугсбург, якого засудили за порушення заборони ЄС щодо продажу зброї до Росії.
Експортні документи засвідчили, що техніку повинні були використовувати в нафтогазовій промисловості.
Однак насправді компоненти призначалися для компанії Новатор, яка розробляє системи, зокрема балістичні ракети з ядерним зарядом.
Можливі санкції проти Туреччини
США застосують санкції до Туреччини та інших своїх партнерів, якщо ті не відмовляться від купівлі зброї та військової техніки в Росії.
За словами держсекретаря Штатів Ентоні Блінкена, купівля російського озброєння, зокрема С-400, дає РФ доходи та вплив на країни.
Тому будь-які істотні транзакції з російськими оборонними організаціями можуть підпасти під дію закону CAATSA.
Джерело: Der Spiegel