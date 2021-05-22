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Факти / Світ / Світові новини
Анастасія Рогожінська |

У Німеччині заарештували чоловіка, який допомагав ФСБ закуповувати озброєння

Росія санкції

У Німеччині чоловіка звинувачують у закупівлі високотехнологічних компонентів для використання у російській програмі розробки ракет. Нині його заарештувала місцева прокуратура.

За даними правоохоронців, підозрюваний спілкувався з громадянином РФ Сергієм К. Він просив обвинуваченого бути покупцем для ФСБ.

Як зазначають у місцевому виданні, Сергій К. у березні 2021 року контактував із керівником компанії з німецького міста Аугсбург, якого засудили за порушення заборони ЄС щодо продажу зброї до Росії.

Експортні документи засвідчили, що техніку повинні були використовувати в нафтогазовій промисловості.

Однак насправді компоненти призначалися для компанії Новатор, яка розробляє системи, зокрема балістичні ракети з ядерним зарядом.

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Можливі санкції проти Туреччини

США застосують санкції до Туреччини та інших своїх партнерів, якщо ті не відмовляться від купівлі зброї та військової техніки в Росії.

За словами держсекретаря Штатів Ентоні Блінкена, купівля російського озброєння, зокрема С-400, дає РФ доходи та вплив на країни.

Тому будь-які істотні транзакції з російськими оборонними організаціями можуть підпасти під дію закону CAATSA.

Джерело: Der Spiegel

Фото: Dreamstime

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