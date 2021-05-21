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Софія Зінов'єва |

У Палестині затримали лідера організації ХАМАС

У Палестині затримали лідера організації ХАМАС

У Палестині затримали лідера організації ХАМАС у палестинській автономії Шхем Алаа Хамідана.

Алаа Хамідан входить до парламентського списку Аль-Кудс, який представляє інтереси угруповання ХАМАС.

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Його затримали минулої ночі у Шхемі та підозрюють у терористичній діяльності.

Перемир’я між Ізраїлем і Палестиною

21 травня о 2.00 за Києвом набула чинності угода про припинення бойових дій у секторі Гази.

20 травня за відповідне рішення проголосував комітет безпеки Ізраїлю, а представник ХАМАС наголосив, що припинення вогню буде двостороннім. 

Також досягнення перемир’я підтвердили представники прем’єр міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу

Натомість ізраїльські ЗМІ повідомляли, що після оголошення перемир’я у деяких південних регіонах країни спрацювали сирени повітряної тривоги.

21 травня президент США Джо Байден позитивно відреагував на досягнення перемир’я, а також зазначив, що Америка підтримує Ізраїль в захисті від терористичних груп і допоможе поповнити їх систему ПРО Залізний купол новими ракетами.

Джерело: Newsru.co.il

Фото: Newsru.co.il

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