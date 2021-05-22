За корупцію: екс-генпрокурора Албанії посадили на два роки та конфіскували майно

В Албанії екс-генпрокурор Адріатік Ллалла у декларації про майно не вказав свої справжні доходи. Тепер його засудили до двох років в’язниці.

Так, місцевий суд визнав винним 52-річного колишнього генерального прокурора. Посадовця засудили до двох років в’язниці.

Окрім того, у чоловіка конфіскували майно, зокрема через те, що він не заявив про своє багатство та за інші порушення в деклараціях про майно.

Ллалла став одним із найвищих посадовців в Албанії, якого визнали винним у відповідних звинуваченнях.

Справа Адріатіка Ллалли

Із 2021 до 2017 року Адріатік очолював посаду генпрокурора, до закінчення його п’ятирічного мандату.

У лютому 2017 року тодішній посол США в Тирані Дональд Лу назвав його ворогом реформи, коли Албанія працювала над реформою правосуддя.

Окрім того, у 2018 році Державний департамент Штатів оголосив його персоною нон ґрата.

Зокрема, він став першим відомим албанським чиновником, якому заборонили в’їзд в американську країну за підозрою в причетності до корупції.

У березні 2018-го щодо Ллалли прокурори почали розслідування. Вони видали розпорядження про арешт квартири в портовому місті Дуррес і 22 тис. кв. м землі біля Тирани.

Корупція в Україні

Президент України Володимир Зеленський під час нещодавної конференції заявив, що прокурори, СБУ і поліція останнім часом почали працювати дуже потужно.

За його словами, ми почали закінчення епохи корупції.

Джерело: Balkan Insight