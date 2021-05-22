Вчилися захищати віддалені острови: японська армія провела навчання

Збройні сили Японії в суботу, 22 травня, провели в префектурі Сідзуока, що на острові Хонсю, навчання, в яких взяли участь понад 3 тисячі військовослужбовців

Згідно зі сценарієм маневрів, бійці захищали віддалені острови від умовного противника.

Крім того, відпрацьовувалося перешкоджання висадці десанту на японській території.

Під час тренувань, військовослужбовці відпрацьовували ведення артилерійського вогню бойовими снарядами.

Читайте Під час навчань НАТО у Словенії вертоліт врізався у лінію електропередачі

У навчаннях взяли участь 45 одиниць бронетанкової техніки, а також 54 артилерійських установки та бойові вертольоти.

Маневри проходять щорічно. Зазвичай їх проведення планується на кінець серпня, проте в цьому році їх перенесли на більш ранній термін через проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо.

Спроби зриву україно-американських військових навчань у Чорному морі

Минулого тижня відбулися навчання із взаємодії команд флагмана Держприкордонслужби Георгія Куропятнікова і катери берегової охорони США Хемілтона.

Команди були максимально зосереджені, оскільки в будь-який момент могла статися провокація з боку російської ФСБ.

Головний об’єкт протистояння -буровие вишки Голіцинського газового родовища.