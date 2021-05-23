Небезпека з моря: міністр оборони Британії назвав Росію загрозою номер один

Російська Федерація стає серйозною загрозою на тлі активізації своїх військових кораблів і підводних човнів.

Таку думку висловив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Росію для своєї країни він назвав загрозою номер один.

За інформацією міністерства, днями російський підводний човен помітили в Ірландському морі.

– Вздовж всього узбережжя Великої Британії кружляють десятки військових кораблів РФ. Поки Росія не змінить свою поведінку, досить складно зрозуміти, куди ми рухаємося, – заявив міністр.

Також Бен Воллес констатував, що відносини між Великою Британією та РФ залишаються напруженими.

Візит Воллеса до України

В серпні минулого року міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав Україну в рамках офіційного візиту.

Він заявив, що уряд Великої Британії зацікавлений у партнерстві з Україною для обміну досвідом та військовими технологіями.

Бен Воллес переконаний, що альянсу НАТО є багато чому повчитися в України.

Позицію України на Чорному морі та фактор протистояння з РФ він назвав дуже важливим моментом.