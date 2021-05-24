Глава міністерства закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс закликав авіакомпанії припинити використання повітряного простору Білорусі.

Таке рішення уряд ухвалив після посадки літака Ryanair в Мінську та затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Латвійський політик розповів, що у неділю він обговорював це питання з президентом Латвії Егілсом Левітсом. За його словами, президент має намір обговорити це питання в міжнародних організаціях, зокрема в Раді Безпеки ООН.

– За суттю, ми зіткнулися з повітряним піратством. Це вже загроза міжнародної безпеки та порядку, – заявив глава МЗС Латвії.

Затримання Протасевича

Літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, здійснив екстрену посадку в Мінську через повідомлення про те, що він нібито замінований.

Після посадки в Білорусі затримали Романа Протасевича – колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta, визнаного екстремістським на території країни.

Член Координаційної ради з організації процесу подолання політичної кризи Павло Латушко заявив, що такі дії можна назвати міжнародним терористичним актом.

На його думку, метою посадки літака було затримання відомого білоруського блогера Романа Протасевича, якому загрожує смертна кара в Білорусі.

Джерело: Latvijas Radio