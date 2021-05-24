Держдепартамент США стурбований затриманням засновника білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і вимагає негайно його звільнити.

У відомстві заявили, що такі дії, вчинені режимом Лукашенка, поставили під загрозу життя понад 120 пасажирів, зокрема громадян США.

– США рішуче засуджують вимушене перенаправлення рейсу між двома державами-членами ЄС та подальше зняття з борту і арешт журналіста Романа Протасевича в Мінську. Ми вимагаємо його негайного звільнення, – зазначають у заяві Держдепу.

Крім того, США підтримують ініціативу, щоб Рада Міжнародної організації цивільної авіації якнайшвидше розглянула вимушену посадку літака авіакомпанії Ryanair у Білорусі.

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Оскільки інформація про причетність білоруських служб безпеки і використання військових літаків для супроводу рейсу викликає серйозну стурбованість і вимагає повного розслідування.

Затримання Протасевича

23 травня у Мінську затримали Романа Протасевича – колишнього головного редактора білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta. Він був на борту літака, який летів з Афін до Вільнюса.

Коли літак пролітав над Білоруссю, надійшов сигнал про його замінування. Через це борт екстрено посадили, а Протасевича затримали.

У Білорусі Романа Протасевича було внесено до списку терористів і оголошено в міждержавний розшук. Проти нього порушено кримінальні справи відразу за трьома статтями білоруського КК: організація масових заворушень, грубе порушення громадського порядку і розпалювання ворожнечі.

Джерело: Держдеп США