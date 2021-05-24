Генпрокуратура і поліція Литви почали розслідування щодо захоплення літака Ryanair

Генеральна прокуратура Литви почала розслідування за фактом примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair.
Про це в неділю журналістам розповіла прес-секретар відомства Еляна Мартінонене.
Слідство ведеться за участю Бюро кримінальної поліції Литви.
Справи порушені за двома статтями кримінального кодексу: захоплення літака та викрадення людини.
Правоохоронці вже провели ряд процесуальних дій в аеропорту, куди приземлився лайнер, розповів голова кримінальної поліції Роландас Кішкіс.
– Працює велика команда слідчих, щоб не затримувати людей. Ми швидко всіх опитуємо і відпускаємо додому. Головних свідків десять – в основному, це члени екіпажу, – сказав Кішкіс.
Очільник кримінальної поліції пообіцяв зібрати в понеділок прес-конференцію, на якій буде оприлюднено додаткову інформацію.
Білорусь погрожувала збити пасажирський літак
Раніше член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко повідомив, що диспетчери аеропорту Мінськ-2 погрожували збити літак авіакомпанії Ryanair, якщо він не виконає екстрену посадку.
Для цієї мети в повітря було піднято винищувач МіГ-29 ВПС Білорусі.
На думку Лупашко, такі дії режиму Лукашенка не можна охарактеризувати інакше, аніж акт державного тероризму.