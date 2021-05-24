Генпрокуратура і поліція Литви почали розслідування щодо захоплення літака Ryanair

Генеральна прокуратура Литви почала розслідування за фактом примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair.

Про це в неділю журналістам розповіла прес-секретар відомства Еляна Мартінонене.

Слідство ведеться за участю Бюро кримінальної поліції Литви.

Справи порушені за двома статтями кримінального кодексу: захоплення літака та викрадення людини.

Правоохоронці вже провели ряд процесуальних дій в аеропорту, куди приземлився лайнер, розповів голова кримінальної поліції Роландас Кішкіс.

– Працює велика команда слідчих, щоб не затримувати людей. Ми швидко всіх опитуємо і відпускаємо додому. Головних свідків десять – в основному, це члени екіпажу, – сказав Кішкіс.

Очільник кримінальної поліції пообіцяв зібрати в понеділок прес-конференцію, на якій буде оприлюднено додаткову інформацію.

Білорусь погрожувала збити пасажирський літак

Раніше член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко повідомив, що диспетчери аеропорту Мінськ-2 погрожували збити літак авіакомпанії Ryanair, якщо він не виконає екстрену посадку.

Для цієї мети в повітря було піднято винищувач МіГ-29 ВПС Білорусі.

На думку Лупашко, такі дії режиму Лукашенка не можна охарактеризувати інакше, аніж акт державного тероризму.