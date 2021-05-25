США засуджують посадку літака Ryanair у Мінську та затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, проте поки не планують запроваджувати санкції проти Білорусі.
Про це під час брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
– Можу сказати, що ми обурені. Однак ми не готові юридично змінити формулювання щодо викрадення або санкцій. Для цього потрібен певний процес, – зазначила Джен Псакі.
За її словами, потрібно провести прозоре розслідування, яке викликатиме довіру. Лише після цього можна говорити про запровадження обмежень.
Посадка Ryanair у Білорусі
23 травня 2021 року в аеропорту Мінська екстрено приземлився літак Ryanair, який прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Рішення ухвалили через повідомлення про мінування судна.
Після посадки влада Білорусі затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту літака.
Міжнародне співтовариство розкритикувало такі дії влади Білорусі. Детальніше посадку літака Ryanair у Мінську читайте на Фактах ICTV.
Джерело: The White House