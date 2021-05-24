Комітет Сенату США і європейські законодавці закликали призупинити польоти над Білоруссю

Очільник комітету сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес і його колеги з Чехії, Латвії, Німеччини, Литви, Ірландії, Польщі та Великої Британії закликали заборонити польоти над Білоруссю після затримання засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича на борту літака Ryanair.

Вони опублікували заяву, в якій засудили владу Білорусі, закликали провести розслідування та звільнити Протасевича.

– Ми засуджуємо загрозу застосування насильства щодо цивільного літака в небі над Білоруссю і закликаємо Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) негайно провести розслідування цього явного порушення вільного транзиту між державами і загроз для повітряних суден, – зазначили вони.

Поки розслідування не проведуть, законодавці закликають призупинити членство Білорусі в організації і заборонити всі польоти над республікою, включно з польотами в країну і з неї.

Затримання Протасевича в Мінську

23 травня у Мінську екстрено посадили літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Все через те, що коли борт пролітав над Білоруссю, надійшов сигнал про начебто його замінування.

Серед інших пасажирів, на його борту перебував Роман Протасевич – засновник білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta.

Після екстреної посадки Романа Протасевича затримали. Напередодні влада оголосила його у міждержавний розшук і навіть просила Польщу видати Протасевича для притягнення до кримінальної відповідальності як обвинувачуваного у справі про масові заворушення у Білорусі.

Джерело: Комітет Сенату США